Neskutočné, čo sa podarilo Romanovi pri fotení zatmenia slnka: Vďaka náhode neopakovateľný záber

Skvelý záber! Operátor vo výrobe Roman Pacher (27) fotil na svojom dvore v Banskej Belej (okr. Banská Štiavnica) zatmenie slnka cez astrokameru.

Vďaka enormnému ohnisku 1 600 mm si dokázal priblížiť hviezdu tak, že vypĺňala skoro celý záber. V rovnakom čase 10 km nad ním letelo lietadlo, ktoré záber prekrížilo. Roman ešte stále žasne nad tým, aké fotky sa mu vďaka tejto náhode podarili.

„Astrofotografii sa venujem približne dva roky. Používa sa na to špeciálna technika. Ide o Newtonov ďalekohľad s priemerom zrkadla 20 cm, ktorý sa hýbe s rotujúcou Zemou, a k tomu sa používa astrokamera ASI 1600 mm. Zábery sa mi podarili skutočne náhodou,“ opísal Roman.

„Klasicky som len pozoroval zatmenie pomocou tejto techniky bez toho, aby prebiehal záznam, keďže zatmenie trvá povedzme dve hodiny. Rozhodol som sa, že si spravím aj fotku na pamiatku. No v astrofotografii sa fotka nerobí tradičným spôsobom ako bežne poznáme, že cvak a za zlomok sekundy je hotový výsledok. Do hry vstupuje rozmazanie obrazu atmosférou (seeing), a teda ak chceme čo najostrejšiu fotku, musíme ich narobiť povedzme stovky alebo aj tisíce a z nich si software vyberie tie najlepšie momenty, keď sa atmosféra na krátke chvíľky upokojila,“ opísal náročný proces.

A práve počas sekvencie sa do záberu dostalo lietadlo. „Do snímky sa náhodou dostal Airbus A380, ktorý letel z Dubaja do Amsterdamu,“ odhalil Roman, ktorý si podrobnosti letu našiel na internete. „Takáto náhoda sa mi už zrejme nezopakuje. Napríklad na prelety ISS (medzinárodnej vesmírnej stanice) sa dá pripraviť. Trpezlivosť je kľúčová vlastnosť, keď človek sleduje nebo dlhodobo, zbadá tam všeličo. Sem-tam aj prekvapenia,“ uzavrel.