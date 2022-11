Nová kariéra bývalej futbalovej hviezdy Attilu Pinteho: Strážil Beckhama, teraz je vodič autobusu!

Osud ho z futbalového trávnika zavial za volant! Bývalý úspešný slovenský reprezentant Attila Pinte (50) momentálne vykonáva povolanie, ktoré je pre bývalých profesionálnych športovcov netypické.

Popri trénovaní totiž pracuje ako vodič autobusu v okolí hlavného mesta. S úsmevom hovorí, že hoci ide o ťažkú prácu, šoférovanie ho baví a spokojní sú aj cestujúci. Hoci ho roky troška zmenili, pasažieri bývalého skvelého futbalistu spoznávajú aj za volantom autobusu.

Asi len málokto by si tipol, že bývalý úspešný slovenský reprezentant sa po kariére stal vodičom autobusu. V prípade Attilu Pinteho (50) je to však pravda a na súčasné povolanie nedá dopustiť. Už 3 roky každý pracovný deň vstáva o 4.15 ráno, aby o 5. hodine mohol sedieť za volantom. Následne ho čaká od pondelka do piatka 12-hodinová šichta s jednou prestávkou.

„Je to naozaj veľká zodpovednosť. Nie je to, ako keď idete sám v aute, tu sú s vami denne stovky ľudí, za ktorých ste zodpovedný. Väčšinou jazdím v okolí Bratislavy cez Šamorín, Miloslavov, ale aj smer Most pri Bratislave či Tomášov. Nie je to ľahká práca, ale vždy som rád šoféroval,“ vysvetľuje Pinte, ktorý mimo práce vodiča ešte dvakrát do týždňa trénuje klub Holice (7. liga) neďaleko Dunajskej Stredy. Cez víkendy ešte navyše chodí s tímom na zápasy. „Často ma ľudia v autobuse spoznávajú a povzbudia. Je to veľmi príjemný pocit. S negatívnymi reakciami som sa zatiaľ nestretol,“ vraví.



V sklade aj u hrobára

Bývalý futbalový reprezentant po skončení kariéry vyskúšal už naozaj všeličo. „Robil som v sklade s liekmi, ale nevyhovovalo mi to. Vyskúšal som robiť aj v pohrebnej službe v Bratislave, kde sme sa starali o vojenské pamiatky. Neskôr som však musel začať vypomáhať aj hrobárovi a to už bolo na mňa príliš. Nakoniec ma oslovil kamarát, či by som neskúsil robiť vodiča autobusu. Zatiaľ som tu a som spokojný. Ak by sa naskytlo niečo lepšie, som tomu otvorený, ale zatiaľ takáto ponuka neprišla,“ hovorí bývalý reprezentant, ktorý dlhé roky pracoval aj v mládežníckych mužstvách či ako asistent trénera v prvej či druhej lige.