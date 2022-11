Zásobníky plynu sú naplnené na prasknutie: Budeme pomáhať s dodávkami susedom?! Analytik reaguje

Treba mať obavy alebo sme v suchu? Ministerstvo hospodárstva ešte v lete informovalo, že sa nám napriek problémom s ruským plynom podarilo naplniť zásobníky tak, aby sme sa nemuseli v zime obmedzovať.

Pomohol k tomu skvapalnený plyn, ktorý k nám prúdi z prístavov na juhu Európy, alebo nórsky plyn zo severu. Cena komodity sa tak na trhoch upokojila a najnovšie čísla ukazujú, že viaceré krajiny v EÚ sa plynom predzásobili natoľko, že môžu pomáhať v prípade nedostatku aj svojim susedom. Čaká to aj nás?

Kto uzatvoril zmluvy o solidarite

Blízkosť Ruskej federácie bola pre Slovensko a Česko z istého hľadiska donedávna výhodou, keďže išlo o hlavného dodávateľa zemného plynu do týchto krajín. Napadnutie Ukrajiny Ruskom však všetko zmenilo. Zatriasli sa trhy s energiami a hrozilo, že počas zimy môže nastať problém. Zasvätení experti však teraz odhadujú, že s plynom to túto zimu nebude také vážne a pomôže nám dostatočné naplnenie zásobníkov.

Tie boli natlačené na 80 % svojho objemu a Slovenský plynárenský priemysel hovorí, že ani firmy, nieto domácnosti, nebudú mať problém s plynom. Toto nerastné bohatstvo sa Slovensku podarilo získať najmä z tankerov, ktoré ho privážajú do Európy a dokonca čakajú na jeho vyloženie pre plné potrubia, alebo zo severnej trasy z Nórska.

Niektoré štáty však nemajú dostatočne veľké zásobníky, aby dokázali pokryť svoju spotrebu. Európska komisia má pre takéto situácie návod, že v prípade dramatických výpadkov počas zimy by európske krajiny pristúpili k vzájomnej solidarite. Tie, ktoré by mali plynu prebytok, by pomáhali krajinám so slabšími zásobami.