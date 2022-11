Alex zranil spolužiakov sekerou, znepokojujúce slová advokáta: Čo ho viedlo k agresívnemu útoku?!

Mal skrat, trpí psychickou chorobou alebo plánoval vraždu? Vyčíňanie žiaka prvého ročníka Strednej odbornej školy v Novákoch šokovalo celé Slovensko. Alexovi (15) spolužiaci nikdy nezabudnú, ako vo štvrtok vytiahol sekeru a hlava-nehlava sa ňou zaháňal v triede.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spolužiačka po jeho vyčíňaní skončila s rozťatým čelom a poranil ešte jedného spolužiaka. Obaja sa už zotavujú a Alex môže vo vyšetrovacej väzbe v Nitre premýšľať nad tým, čo spôsobil. Jeho advokát Ladislav Krčmárik prezradil, čo ho mohlo viesť k agresívnemu útoku.

Alexandrov pridelený právny zástupca Ladislav Krčmárik opísal, čo sa dialo s jeho klientom krátko pred krvavým útokom. „Deň predtým, ako sa skutok stal, mal môj klient desivé sny. Snívalo sa mu, že sekerou zabíja,“ uviedol obhajca. Alexandra mátali strašné sny, a tak ráno zobral sekeru a išiel s ňou do školy. Tam zaútočil na spolužiakov s vedomím, že keď to urobí, tak tieto sny prestanú. „Keď po skutku začal utekať, sám na seba zavolal políciu, pretože zistil, že to, čo urobil, nebolo správne,“ dodal advokát Krčmárik.

Pôjde do nemocnice?

„Je to ustráchaný chlapec, ktorý nebol šikanovaný či už v škole, alebo doma. Nemal žiadny konflikt s nikým. Žiaľ, bolo zjavné, že trpí duševnou chorobou, ktorou sa trápil už od decembra minulého roka,“ zdôrazňuje advokát s tým, že podáva sťažnosť na väzobné stíhanie.