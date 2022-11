Vďaka unikátnej technológii opäť počujeme jeho nezabudnuteľný hlas: Ako ožil Satinský po 20 rokoch!

Už 20 rokov tu s nami nie je, napriek tomu ožil! Reč je o Julovi Satinskom († 61), jednom z najznámejších a najpopulárnejších komikov česko-slovenskej histórie. Vďaka unikátnej technológii, ktorú vyvinula ukrajinská firma Respeecher, sa v novej vianočnej kampani Slovenskej sporiteľne prihovára Slovákom svojím nezabudnuteľným hlasom.

Takáto technológia zatiaľ nemá v podobnom žánri na Slovensku obdobu. Šéfka Brand Hubu Slovenskej sporiteľne prezradila, že hlas Jula Satinského v skutočnosti patrí hercovi Michalovi Hudákovi (53). Ten je z konečného výsledku nadšený a pri jeho počutí mal slzy v očiach.



Slovensko, ako aj celý svet zažíva turbulentné časy plné nenávisti a hoaxov, ktoré rozdeľujú spoločnosť. No práve známy hlas obľúbeného humoristu má v novej reklamnej kampani Slovenskej sporiteľne Slovákov povzbudiť. „Moji milí Slováci, to som ja Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Čo je načaté, treba najskôr dokončiť. Nie je to ľahké, ale...“ prihovára sa k divákom Julo Satinský aj 20 rokov po smrti.

Podarilo sa to pomocou ukrajinskej firmy Respeecher, ktorá sa špecializuje na technológiu, vďaka ktorej je možné vložiť niekomu do úst slová, ktoré v skutočnosti nikdy nepovedal. Vo svete je známa ako deep fake technológia. „Vôbec prvýkrát sa na Slovensku použila deep fake technológia na pozitívnu vec. Ukrajinský startup Respeecher nám vyšiel ako top one. Sú najlepší, majú unikátnu technológiu. Náklady na kampaň sú internou záležitosťou,“ odhalila Dáša Juríková, šéfka Brand Hubu Slovenskej sporiteľne.



Náročný proces

Hlas Júliusa Satinského sa aplikoval na podkladový hlas, ktorý nahral herec Michal Hudák. Ten pre Nový Čas vysvetlil, že ponuku stať sa hlasom legendárneho humoristu od začiatku veľmi citlivo zvažoval. „Projektu predchádzala nie krátka príprava. Je to citlivá záležitosť a dlho som zvažoval, či sa do toho pustím alebo nie. Nakoniec som si však povedal, že toto je naozaj vec, ktorá by zaujala aj samotného Jula Satinského,“ vraví Hudák. Následne strávil hodiny počúvaním toho, čo Július Satinský v živote povedal, aby dokázal jeho hlas čo najlepšie napodobniť.