Jazda pod vplyvom drog mala strašné následky: Čelná zrážka s kamiónom, z fotiek mrazí!

Vodičovi pod vplyvom drog, ktorý narazil čelne do kamióna, zadržali vodičský preukaz.

Ako informuje Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, dopravná nehoda sa stala v nedeľu 6. novembra napoludnie, keď 33-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru. Tam sa čelne zrazil s protiidúcim kamiónom. Kamión prešiel do priekopy, kde narazil do stromu a prevrátil sa.

„Dychové skúšky boli u vodičov negatívne, ale vodič osobného auta bol podrobený aj toxikologickému vyšetreniu. To potvrdilo prítomnosť drog v jeho organizme," dodala polícia s tým, že vodičovi zadržali vodičský preukaz a vyšetrovanie dopravnej nehody naďalej pokračuje.