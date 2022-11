Ďalší duchovný konšpiroval o LGBTI+ komunite: Jeho reč vám vyrazí dych!

Pred pár dňami trnavský arcibiskup Ján Orosch vyrazil dych obežníkom, v ktorom sa okrem iného zamýšľa nad nevinnosťou obetí tragédie spred Teplárne. No len pár dní po teroristickom čine sa ku komunite LGBTI+ vyjadril i kňaz z dedinky na východe.

Kňaz Jaroslav Klíč z obce Hertník (okres Bardejov) 16. októbra v kostole rečnil o LGBTI+ komunite i o vražde na Zámockej: "Prečo by títo ľudia nemali mať práva? Pretože je to proti Božiemu poriadku, pretože to je narušenie ľudskej spoločnosti. Pretože tak, ako Amerika zamoruje terorizmom, zamoruje aj spôsobom života, nemorálnosťou. To všetko prichádza tu."

Klíč vo svojej reči dokázal tragédiu v centre mesta spojiť s interrupciami. „Povedzme celú pravdu. Ochrana nevinnej osoby, úmyselné zabitie nevinnej osoby a tam si dajme do zátvorky aj nenarodeného dieťaťa,“ hlása kňaz.

Duchovný ďalej polemizoval o tom, čo sa deje ďaleko za hranicami našej krajiny. "V Austrálii sú biskupi za prijatie LGBTI na katolíckych školách. A toto je naplánované aj na Slovensku," hovorí Klíč a rozmýšľa, ako to bude s presadzovaním registrovaných partnerstiev a adopciami detí.