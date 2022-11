Horským záchranárom pomôžu pri hľadaní nové technológie: Zariadenie vypátra strateného turistu aj bez signálu

Pátranie po stratených osobách v horách môžu urýchliť najnovšie technológie. Aby mohli horskí záchranári používať účinné technológie na presnejšiu lokalizáciu zachraňovaných osôb, do parlamentu mieri novela zákona o Horskej záchrannej službe. Pomohlo by to ukončiť dlhé a mnohokrát bezvýsledne pátranie po stratených osobách v našich horách.

Prípadov stratených turistov v našich horách sú desiatky. „Včasná lokalizácia osoby v tiesni je kľúčová pre efektívnu a rýchlu záchranu života, ktorá je našou prioritou," vraví riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič. Prezradil nám aké technológie im pomôžu: „Hovoríme o špeciálnych zariadeniach umiestnených na dronoch, vrtuľníku, automobile, či samotných záchranároch, ktoré dokážu lokalizovať strateného pomocou mobilu aj na miestach bez pokrytia GSM signálom." Cieľom novely zákona je aj zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými financiami. Navrhovaná novela tiež zavádza pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horských oblastiach zameranú na prevenciu voči úrazom. Rieši tiež obnovu záchranárskeho materiálu dobrovoľných a profesionálnych horských záchranárov.