Útočník z Novák si vypočul verdikt súdu: Lipšic prezradil detaily, čo odhalila domová prehliadka?!

Špecializovaný trestný sud v Pezinku v sobotu večer rozhodoval o väzbe pre Alexa (16), ktorý na strednej škole v Novákoch sekerou zaútočil na spolužiakov. Sudkyňa vyhovela návrhu prokurátora, ktorý pre mladíka žiadal preventívnu väzbu z dôvodu rizika, že by mladík v trestnej činnosti pokračoval, alebo by sa snažil dokonať čin, pre ktorý je trestne stíhaný. Dozorový prokurátor Daniel Lipšic po skončení súdu prípad priblížil a prezradil, čo sa dialo v súdnej sieni, no i to, čo odhalila domová prehliadka.