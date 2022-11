Lanovka v Jasnej za 17 miliónov eur sa dočká prvej jazdy: Prekvapí vás, ako taký drahý stroj testujú

Musí veľa vydržať! Nová zimná sezóna je predo dvermi a všetci sa nádejali, že konečne bude taká, ako si ju pamätáme spred pandemickej doby. Prvé ohlasy zo sveta však ukazujú, že niektoré zimné strediska sa ani neotvoria.

Príčinou sú tentokrát rastúce ceny energií. Aj napriek tomu je u nás v Jasnej pred dokončením nová kabínková lanovka za milióny eur. Tá bude sprístupnená milovníkom zimy už o pár týždňov, ešte predtým však musí prejsť riadnou skúškou. Čo všetko je potrebné otestovať a ako dlho to bude trvať?

Nová lanovka za 17 miliónov eur spojí Bielu púť s Priehybou a pomôže odstrániť komplikovaný prestup z jestvujúcej štvorsedačky na výťah Twinliner, pri ktorom sa tvoria zápchy. Zároveň bude hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií a uľahčí i presun rodinám s kočiarmi či osobám so zníženou mobilitou.

Už je pred spustením do prevádzky. Osadené boli aj kabínky, aby sa nastavila technológia. „Tešíme sa z toho a tak, ako dodávateľská firma s lanovkou, tak aj my sa naplno venujeme otvoreniu zimnej sezóny 2022/23, ktorá by mala zodpovedať veľkosti a dôležitosti tejto investície,“ vysvetľuje Jiří Trumpeš, riaditeľ strediska Jasná.