Spotreba energií na Slovensku klesá, nemáme však dostatok zdrojov: Ani solárne panely nie sú riešenie

Slovenské domácnosti a firmy spotrebovali v roku 2020 približne 191 terawatthodín (TWh) energií, čo je o 23 % menej ako pred tridsiatimi rokmi. Napriek klesajúcej spotrebe však Slovensko nevie uspokojiť domácu spotrebu energie z vlastných zdrojov, a musí ich dovážať.

Z celkovej spotreby pripadá na plyn 48 TWh, na jadrové zdroje 47 TWh a na ropu a ropné produkty 42 TWh. Zvyšných 51 TWh Slovensko získava najmä z uhlia a obnoviteľných zdrojov, upozornili analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS). Úplná náhrada prevažne importovaných fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi by nebola jednoduchá.

Napríklad na nahradenie výroby elektriny a tepla z plynu, ropy a uhlia by bolo treba postaviť solárne parky s väčšou rozlohou, akú majú v súčasnosti Košice, "Mimo financovania potrebujeme rozlohu 273 štvorcových kilometrov (km2). Na porovnanie, Košice ležia na rozlohe 243 km2 a Bhada Solar Park, najväčšia fotovoltická farma na svete, má rozlohu 57 km2," priblížili analytici.

Slovensko by zároveň muselo investovať do solárnych parkov 16 miliárd dolárov (16,4 miliardy eur), a to konečný účet neráta s pridruženými nákladmi na uchovávanie energie a nákladmi na vyrovnávanie kolísania v sieti. Podľa štatistík Svetovej banky patrí Slovensko z 209 krajín do spodnej dvadsiatky s najmenej vhodnými podmienkami na výrobu energie zo slnka.

Najmenší teoretický potenciál má Írsko, a to 2,53 kilowatthodiny na štvorcový meter (kWh/m2), najväčší má Namíbia so 6,4 kWh/m2. Slovensko s 3,25 kWh/m2 sa približuje írskym podmienkam. Na výrobu elektriny a tepla sa na Slovensku využíva 19,5 TWh energie z uhlia, ropy a plynu. "Aby sme dokázali nahradiť fosílne palivá, potrebujeme nainštalovať výkon 16,3 terawattu (TW). Priemerný svetový náklad na výrobu jedného megawattu zo solárnej energie je 0,995 dolára," spresnili analytici.