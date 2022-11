Smutný koniec Krížovej cesty v Starom Smokovci: Smutný pohľad na zničené sochy

Sú úplne zničené! Diela poľských a slovenských umelcov na Krížovej ceste zo Starého Smokovca na Peknú vyhliadku zožrali mravce a hniloba. Pritom stačila minimálna odborná starostlivosť a drevené sochy by prežili.

Nápad vytvoriť cyklus sôch krížovej cesty vzišiel zo sympózia v Novom Smokovci pred dvoma desaťročiami.Posledné, trináste zastavenie vytvoril v roku 2015 Ivan Novotný. Veľkonočnej púte krížovou cestou sa tu cez Veľkú noc zúčastňovali stovky ľudí. Bohužiaľ, niektoré sochy sú dnes v katastrofálnom stave a dokonca ohrozujú okoloidúcich.

Príčinou skazy sôch na druhom, treťom a štvrtom zastavení boli veľké lesné mravce, ktoré ich zospodu prežrali a následne sa do dreva pustila hniloba a huby. „Neviem o tom, že by práve moja socha bola poškodená. Ale ak je to potrebné, ochotne ju na jar opravím. Už keď sme tie sochy vytvárali, tak mi bolo jasné, že ich životnosť je obmedzená. Robili sa z jaseňa a buku, čo nie je práve najvhodnejšie drevo,“ reagoval akademický sochár Jozef Mundier (61).