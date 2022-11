Fiasko na hraniciach postavilo autodopravcov na nohy: Hrozia blokádou!

Pretrvávanie problémov, ktoré spôsobuje zavedenie hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom, sa nedá prehliadať. Vyhlásil to prezident združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.

Viacerí dopravcovia preto plánujú od pondelka (7. 11.) blokovanie diaľničného priechodu do Českej republiky. "Kontroly značným spôsobom zasiahli do každodenného života dopravcov. Aktuálnu situáciu považujeme za neudržateľnú a najmä zlú z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky," upozornil Piešťanský. Podľa združenia tvorba mnohokilometrových kolón zapríčinila aj závažné dopravné nehody so smrteľnými následkami.

"Nekonečné rady kamiónov, ktoré sa vytvárajú na území Slovenskej republiky na diaľnici D2 smer ČR, sú už neznesiteľné. Naši aj zahraniční dopravcovia čakajú v radách od šiestich do ôsmich hodín bez stravy, zabezpečenia pitného režimu a sociálnych zariadení," uvádza sa vo vyhlásení Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Asociácie Žltý Anjel Asistance24 (AZAA24). Dodali, že dopravcom zároveň pri kontrolách vznikajú veľké finančné straty.