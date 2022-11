Týždeň po škandále s odpojením parlamentu Kollár zdrhol do Dubaja: Zemanová mu to nedarovala

Kým technici testujú, predseda parlamentu oddychuje! V týchto dňoch ítečkári overujú, či hlasovací systém v Národnej rade zase nepadne a nepríde k ďalšej blamáži. Šéf parlamentu využil tieto dni na oddych a zamieril do exotiky, hoci na stole má desiatky zákonov. Čo na to odborníci?!

Viaceré médiá vrátane Nového Času dostali informáciu, že Kollár sa v tieto dni vybral na dovolenku do Dubaja. Za teplom ušiel v čase, keď sa slovenský parlament zmieta v technických problémoch - po zapojení jedného káblika skolabovala celá Národná rada. A hoci sa problém podarilo identifikovať, poslanci do lavíc nezasadli a spravili si voľníčko. „Predseda parlamentu sa rozhodol využiť 4 dni voľna na cestu do zahraničia,“ uviedla hovorkyňa NR SR Michaela Jurcová.

Jediná strana, ktorá odmietla „prázdniny“, bola SaS. Šéfka ich poslaneckého klubu Anna Zemanová nenechala na šéfovi parlamentu ani jednu nitku suchú. „Keď potrebuješ riešiť pomoc pre ľudí tak veľmi, že prerušíš parlament a ideš za ,voličmi‘ do Dubaja! Je to nevhodné, keď kolabuje inštitúcia, ako je Národná rada a on namiesto toho, aby robil všetko pre to, aby dal bezpečnostné prvky, tak odíde na dovolenku,“ uviedla Zemanová.