Vodič v Banskobystrickom kraji jazdil v obci rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu, iný zasa šoféroval s tromi promile alkoholu. O oboch prípadoch informovala vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

"Dopravní policajti z Veľkého Krtíša zastavili vodiča, ktorý mal zrejme naponáhlo. Stálo ho to 800 eur. Snáď si z toho zobral ponaučenie, že v obci je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h," upozornili policajti.

Za volant si sadol i opitý 46-ročný vodič, ktorý išiel cez Tornaľu. "Prešiel do protismeru a narazil do bočnej časti oproti idúceho vozidla. Pri kolízii došlo k zraneniu spolujazdkyne v aute, do ktorého narazil. Pred piatou hodinou popoludní nafúkal 3,08 promile," uviedli policajti.