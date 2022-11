Noví starostovia piatich bratislavských mestských častí: Čo urobíme v úrade ako prvé!

Čaká ich ťažká práca! Až 5 zo 17 bratislavských mestských častí má po tohtoročných komunálnych voľbách nových starostov. V Starom Meste, Novom Meste, Lamači, Podunajských Biskupiciach a Devíne si tak obyvatelia budú musieť postupne zvyknúť na nové tváre, ktoré sa ich budú snažiť najbližšie 4 roky presvedčiť, že mandát dostali právom.

Kto sú teda noví starostovia a aké sú ich priority v najbližšom volebnom období?

Starosta v električke

Na jar tohto roku sa Roman Lamoš rozprával s riaditeľom dopravného podniku o zlepšení dopravy do Biskupíc a padla aj téma električky do mestských častí Biskupice a Vrakuňa. „Vtedy som mu povedal, že by som to chcel vyskúšať, lebo už ako malého chlapca ma toto povolanie fascinovalo. Dozvedel som sa, že sa dá spraviť kurz a získať oprávnenie na riadenie električky,“ hovorí teraz už starosta.

Ešte na jar sa prihlásil ako individuálny platiteľ, absolvoval vstupné vyšetrenie u lekára, psychotesty a nastúpil do kurzu. Po absolvovaní teórie začal s praktickými jazdami. „Bolo to vyše 60 hodín. Najťažšie pre mňa bolo nájsť si čas na jazdy a ráno vstať tak, aby som bol už o 5.00 v depe,“ priznáva starosta.

Čo sme sa pýtali víťazov volieb starostu?

Ktorý projekt bude vašou prioritou? Čo urobíte v úrade ako prvé?

Roman Lamoš (39), Podunajské Biskupice

projektant a stavebný inžinier



pôsobil aj ako basketbalový rozhodca



má aj kurz na vodiča električky



v roku 2018 skončil v P. Biskupiciach v bitke o post starostu na druhom mieste