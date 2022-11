Pri Kútoch vyrástlo stanové mestečko pre nelegálnych migrantov: Z ťažkého osudu utečencov puká srdce

Vyhnala ich vojna! Slovensko v týchto dňoch patrí ku krajinám, ktoré si musia poradiť s náporom migrantov prichádzajúcich k nám najmä z Čiech. Okolité krajiny pred týmto problémom zatiaľ zatvárajú oči a v pohraničí muselo vyrásť dočasné stanové mestečko. Čo bude s týmito ľudmi ďalej?!

Utečenci najmä zo Sýrie sa po prejdení tzv. balkánskej trasy hromadia na slovensko-moravských hraniciach. Kompetentní tvrdia, že okolité štáty Slovensku príliš nepomáhajú. „Na Slovensku ich nemôžeme zatvárať, takže polícia im po zadržaní vystavuje doklad o tom, že sú na tolerovanom pobyte do odstránenia prekážok návratu do svojej krajiny pôvodu, vzhľadom na to, že Maďari nám neberú nikoho v rámci readmisných dohôd a Česi ich zase tlačia zo svojej strany k nám,“ vraví šéf migračného úradu Ján Orlovský.

S pomocou mimovládnych organizácií vzniklo pri Kútoch stanové mestečko. Včera ráno tam bolo asi 40 ľudí v stanoch a 50 z nich prespalo v budove pošty. „Keď sa im nepodarí prejsť ďalej, vracajú sa na noc tam a zase odchádzajú alebo sa pokúšajú o nejaký nočný priechod,“ objasnil situáciu Orlovský s tým, že pre týchto ľudí nie je Slovensko primárna destinácia. „Migranti nechcú nič viac, ako zostať tu, kým sa pohnú do Nemecka, čo je ich vysnívaná destinácia. Preto odmietajú podať žiadosť o medzinárodnú ochranu, hoci majú takúto možnosť,“ vysvetlil šéf migračného úradu.

Prišiel o ruku, nohu a oko

Joseph (12), ktorého vojna dokaličila, má vo svojich plánoch jasno. „Chcem, aby prišla za mnou aj moja rodina a žili sme tam. Vidíte, v akej som situácii,“ povedal Joseph s trpkosťou v hlase a prezradil, že v Sýrii čaká ešte sedem členov rodiny. „Chcel by som sa v Nemecku vrátiť do školy, lebo mám rád matematiku,“ pousmial sa chlapec.