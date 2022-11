Ďalší masový odchod zo SND po odvolaní Drličku: Končí aj legenda! Čo bude s divadlom?

Odvolanie Mateja Drličku (46) z postu šéfa Slovenského národného divadla vyvolalo lavínu odchodov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zároveň s Drličkom už minulý týždeň oznámili odchod šéfovia Činohry, Opery a vlastne celé terajšie vedenie divadla, no tým sa to ešte neskončilo. Rezignáciu teraz predložili aj všetci trinásti členovia Umeleckej rady SND. Ako tento svoj krok odôvodňujú a čo bude so SND po odchode tých najdôležitejších osobností z jeho vedenia?

Divadlo odchodom trinástich osobností vrátane svetoznámeho operného speváka Petra Dvorského príde o orgán, ktorý dohliadal na jeho smerovanie. Už minulý týždeň pritom prišlo okrem samotného Drličku aj o riaditeľov viacerých súborov a ďalších členov vedenia, ktorí sa rozhodli tiež odísť. Za všetkým stál Drličkov výrok o politikoch, ktorí „nanešťastie stále dýchajú“, za ktorý sa ospravedlnil a označil ho za nepodarený vtip.

„Ospravedlnenie sa za svoju chybu a ponúknutie rezignácie je výnimočný jav v dobe, ktorú žijeme,“ píšu k tomu odchádzajúci členovia Umeleckej rady SND a pripomínajú, že iní neodchádzajú ani za oveľa horšie prehrešky. „Vyjadrujeme podporu Matejovi Drličkovi a ďakujeme mu za mnohé aktivity, ktoré vykonal v prospech divadla,“ píšu odchádzajúci členovia rady vrátane rektorky VŠVU Bohunky Koklesovej či režiséra Romana Poláka. Stále nie je isté, kto bude SND viesť namiesto Drličku. Umelecká obec vyzýva ministerstvo kultúry, aby Drličku v divadle ponechalo, rezort Natálie Milanovej to však odmieta.