Petrovi zničila vysnívaná motorka život: Zostal nevládny a bez príjmu! Srdcervúce slová manželky

Stačil okamih a život šťastnej rodiny sa zmenil na nepoznanie! Kúpa vytúženej motorky sa pre Petra Kecskésa (46) z Nových Zámkov stala nočnou morou. Havaroval na nej v deň, ako si ju kúpil, a po ťažkom zranení mu ostali trvalé následky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Otec troch detí sa stal úplne nevládnym a je odkázaný na pomoc svojich najbližších. Navyše je úplne bez príjmu a nemá nárok ani na maródku. A pritom rodina práve teraz potrebuje každé euro... Vysnívaný okamih premenil šťastný život na neskutočný boj a trápenie! Peter, otec troch detí, si 5. mája 2022 išiel kúpiť si vysnívanú motorku. Sprevádzala ho manželka Adriána (40), ktorá išla naspäť autom a on na svojom novom dvojkolesovom tátošovi.



Lekári neverili, že sa preberie z kómy

Haváriu manžela videla Adriána na vlastné oči... „Počula som len buchnutie, ja som však nenarazila, nuž som sa pozrela do spätného zrkadla... A v tom momente už letel z motorky vedľa mňa na cestu,“ opisuje osudný moment, keď v kolóne predbiehalo auto a doplatil na to práve Peter. Všetko, čo nasledovalo, bolo ako zlý sen. „Krvácanie do mozgu, opuch mozgu, umelý spánok. Nasledovali dni, keď som sa o stave dozvedala len cez telefón - stále v umelom spánku, pomaly ho začneme preberať, viera, že to bude dobré. Veď sa preberie... A následne to, čo by som si ani v najhoršom sne nepomyslela: kóma,“ krúti hlavou milujúca manželka.

Peter bol v kóme tri týždne a podľa lekárov nemal šancu prebrať sa. Prebral sa, ale vzápätí dostal uroinfekciu a zápal pľúc. Domov ho priviezli až 4. augusta. „Teraz tu leží môj milovaný, plne imobilný, v plienkach, so sondou v bruchu na kŕmenie a bez schopnosti rozprávať. Jeho vedomie je čoraz slabšie, na rehabilitácie ho v takomto stave nikde prijať nechcú. Svetielkom nádeje sú dobrí ľudia, ktorí nám prispeli vo verejnej zbierke,“ dodáva Adriána.