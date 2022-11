Cesta do akvaparku skončila desivou haváriou: Ako došlo k nehode autobusu s 52 českými dôchodcami?

Druhýkrát sa narodili! Až 52 českých turistov smerujúcich do akvaparku vo Veľkom Mederi (okr. Dunajská Streda) do cieľa nedošlo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Neďaleko cieľa šoférka autobusu totiž zišla z cesty a pri obci Dolný Bar vrazila do mohutného stromu. Veľa starčekov a stareniek sa vnútri doudieralo, no dvaja utrpeli vážne zranenia. Pre muža (74) museli vyslať vrtuľník a v umelom spánku ho transportovali do nemocnice.

Autobus plný turistov zišiel zrazu z cesty a narazil do stromu. Vyľakaní dôchodcovia, ktorí si išli z Brna užiť rekreačný pobyt v akvaparku vo Veľkom Mederi, do cieľa nedošli. „Podľa prvotných informácií mala vodička autobusu z doposiaľ nezistených príčin zísť vpravo mimo cesty do priekopy a naraziť pravou bočnou stranou do stromu. Vozidlo nakoniec skončilo späť na ceste. Autobus bol obsadený českými turistami, z ktorých viacero utrpelo pri nehode ľahšie, ale aj ťažšie zranenia. Na miesto bol privolaný záchranársky vrtuľník,“ informovala polícia.

„Policajti podrobili vodičku (43) dychovej skúške, s negatívnym výsledkom. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujeme,“ dodali muži zákona. Na mieste zasahovali aj hasiči. „V autobuse sa nachádzalo 52 cestujúcich. Následkom nehody utrpelo 9 osôb zranenia rôzneho rozsahu. Na mieste zasahovali hasiči z Dunajskej Stredy, Galanty aj Trnavy. Na mieste bola poskytnutá aj psychologická intervencia,“ uviedli hasiči. Pre ťažko zraneného dôchodcu napokon vyslali vrtuľník z Bratislavy.

„Posádka leteckých záchranárov si na mieste prevzala do starostlivosti najťažšie zraneného 74-ročného pacienta. Nárazom utrpel vážne poranenie hornej končatiny a hlavy. Vzhľadom na závažnosť poranení ho záchranári museli uviesť do umelého spánku, stabilizovať a po preložení na palubu vrtuľníka bol transportovaný do nemocnice v Ružinove,“ povedala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov. Nezranených dôchodcov odviezli evakuačným autobusom do kultúrneho domu v neďalekej obci, kde po nich vypravili autobus z Českej republiky, ktorým ich odvezú domov.