Vianočné trhy sa po 2 rokoch vracajú na námestia: Čo si pre návštevníkov pripravili mestá?

Konečne sme sa dočkali! Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu mestá opäť organizujú tradičné vianočné trhy.

Vo všetkých krajských metropolách budú minimálne v takom rozsahu ako predtým, no na viacerých miestach pridávajú aj atrakcie navyše. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na skvelé nápoje či dobroty od výmyslu sveta, ale aj na bohatý kultúrny program a neopakovateľnú vianočnú atmosféru.



Trenčín - Na námestí bude až 55 stánkov

„Vianočné trhy v Trenčíne odštartujú 25. novembra a milovníci vianočnej atmosféry nájdu na Mierovom námestí 55 stánkov. V dvanástich sa budú predávať horúce nápoje a maškrty ako kapustnica, zabíjačkové a grilované špeciality, langoše, ale aj vegánske jedlá,“ uviedla Erika Ságová, hovorkyňa mesta.

V remeselníckych stánkoch sa budú dať kúpiť adventné vence, kytice, svietniky, vianočné ozdoby, pletené čičmianske výrobky a mnoho iného. Doplnia ich dobroty, ako sú syry zo salaša, domáce sladké pirôžky či čerstvá domáca štrúdľa. Program na vianočných trhoch potrvá do 22. decembra, ešte o deň dlhšie bude možné stretnúť sa pri stánkoch s občerstvením.

Nitra - Predĺžia ich do 6. januára?

„Mesto Nitra pripravuje vianočné trhy už od leta. Po ťažkých covidových rokoch prichádzajú Vianoce, ktoré chceme prežiť naplno a so všetkým, čo k týmto sviatkom patrí. Vianočné trhy otvoríme už 25. novembra a potrvajú do 23. decembra s možnosťou predĺženia do 6. januára 2023. Pripravujeme pestrý hudobný a umelecký program na každý večer počas trvania mestečka,“ povedal hovorca magistrátu Tomáš Holúbek.