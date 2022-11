Krvavý incident na škole v Novákoch: Prečo Alex útočil sekerou?! Desivé svedectvá a detaily útoku

Krvavý útok na strednej škole! Desivé ráno zažili študenti SOŠ v Novákoch, keď 15-ročný Alex zaútočil na svojich spolužiakov sekerou. Jedno dievča zasiahol do hlavy a pri útoku zranil aj ďalšieho chlapca.

Školou sa ozýval podľa svedkov strašný krik a strach netajili ani žiaci z vedľajších tried. Čo sa odohralo v triede hrôzy a ako chcú kompetentní chrániť naše deti pred stupňujúcim sa násilím na školách?!

Bolo krátko pred 1. vyučovacou hodinou a študenti 1. B na SOŠ v Novákoch si mysleli, že je pred nimi obyčajný školský deň. Všetko sa zvrhlo v priebehu pár sekúnd, keď mal 15-ročný Alex zrazu vstať zo svojej lavice. „Ja to urobím“ - to mali byť slová, s ktorými začal útočiť v triede plnej detí. Tie mali obrovský strach, lebo nikto nevedel, ako ďaleko bude ich spolužiak schopný zájsť.

„Keď vytiahol sekeru, všetci sme začali kričať a hovoriť mu, aby bol pokojný. On sa natiahol s rukou a sekol rovno spolužiačke do hlavy. Ona spadla na zem. Sekera zachytila aj ďalšieho spolužiaka. Bolo to hrozné, všetci sme kričali a utekali von. Bola tam hrozná panika,“ opisuje minúty hrôzy jedna zo svedkýň.

Rovnaké chvíle strachu prežívali aj ďalší žiaci školy. „Ja som bol v triede a prišla mi na telefón správa od kamarátky, ktorá bola v tej triede, tá mi napísala, že jej spolužiak sa tam zaháňa sekerou, najprv som si myslel, že to nebolo nič vážne, ale potom napísala, že niekomu ublížil,“ opisuje chvíle hrôzy ešte so zdesením v hlase Matúš (15), ktorého dopĺňa ďalší študent. Ten hovorí, že besnenie bolo počuť aj do vedľajších tried. „My sme zostali v triede, kričalo sa tam, počul som krik. Neviem, prečo to urobil,“ komentuje motív útoku.