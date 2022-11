Incident so sekerou v škole ochromil aj ministra Horeckého: Naliehavá prosba na rodičov a učiteľov!

Vo štvrtok došlo na Strednej odbornej škole v Novákoch k desivému incidentu, pri ktorom 16-ročný žiak zranil sekerou jedno dievča a chlapca, ktorí boli so zraneniami prevezení do nemocnice. Situácia sa dotkla aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého, ktorý sa k celému incidentu vyjadril a neskrýval obavy.

„V súvislosti s incidentom na Strednej odbornej škole v Novákoch, sme hneď po obdržaní informácie kontaktovali zriaďovateľa školy, ktorý celú situáciu pozorne monitoruje. Na mieste je prítomných 6 psychológov, ktorí sú súčasťou intervenčného tímu a už komunikovali so všetkými, ktorých sa táto situácia dotkla. Telefonoval som aj s pani riaditeľkou strednej odbornej školy a ponúkol jej našu ďalšiu pomoc," uviedol Horecký s tým, že s rezortom vnútra, políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami už dlhšie spolupracujú na nastavovaní bezpečnejšieho školského prostredia.

"Bolo to témou aj nedávnej Bezpečnostnej rady SR, na ktorej som sa zúčastnil. Spoluprácu máme rozbehnutú aj so Žilinskou univerzitou, s ktorou pripravujeme metodiky pre bezpečnejšie školy," uviedol a rovnako tiež pripomenul aj prácu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý pre školy dlhodobo pripravuje množstvo materiálov k riešeniam prejavov radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese, prevencii rizikového správania v edukačnom procese, krízovej intervencii, riešeniu krízovej situácie či rozvíjaniu odolnosti ako prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže.

"Pre riaditeľov škôl, ale zároveň aj pre všetkých, ktorí o to majú záujem, sú zverejnené Manuály pre odborných zamestnancov, návod pre krízový manažment v školskom prostredí, ako spoznať a vysporiadať sa s násilím v školách, šikanou, kyberšikanou, sú tam aj rôzne skupinové cvičenia a práca so žiakmi. Rovnako aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje nástroje pre účely formálneho aj neformálneho vzdelávania. Len v tomto roku zorganizoval niekoľko školení pre niekoľko stoviek zamestnancov škôl, na ktorých sa vzdelávali v oblastiach ako bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí," spresnil minister s tým, že dôležité je podotknúť fakt, že sa nedá vytvoriť jeden univerzálny návod na to, ako majú byť školy zabezpečené.