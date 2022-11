Exminister Ivan Korčok skončil v nemocnici: Záber z lôžka a prvé slová po akútnom zákroku

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok musel podstúpiť akútny zákrok.

Politik vysvetlil, že náhla návšteva lekárov mu prekazila plány: "Dnes som mal byť v lietadle na Syr Bani Forum v Abu Dhabi a namiesto toho mam už teraz po akútnej operácii oka. Žiaden úraz som nemal, nič, len som už dlhšie nevidel dobre na pravé oko - á la niečo tam mám, poznáte to. Našťastie, ešte pred odletom som išiel k mojej očnej lekárke - pani primárke Hlaváčkovej z Nemocnice u Sv. Michala a tá mi okamžite zrušila let a poslala ma k špecialistom v Ružinovskej nemocnici kde ma operovali."

Korčoka teraz čaká niekoľkotýždňový oddych. Najviac ho mrzí, že si bude musieť dať pauzu nielen od práce, ale i od milovaného koníčka. "Dúfam, že budem ok, hoci ma čaká 6-8 týždňov kľudový režim a hlavne bez športu (toto neviem, ako zvládnem... a ako to moja manželka so mnou vydrží...) Rovnako dúfam, že všetko pôjde bez komplikácií, ale aj tak považujem za svoju povinnosť sa už teraz poďakovať obom lekárkam a ich nemocniciam," dodal na záver.