Mladá Ukrajinka išla do obchodu, domov sa už nevrátila: Polícia má jednu zásadnú stopu

Trnavskí pátrači vyhlásili pátranie po nezvestnej 24 ročnej Vladyslave Charchenko.

Mladú ženu videla naposledy jej matka v stredu, 02.11.2022, v obci Jaslovské Bohunice, kde majú obe dočasné útočisko. Ráno, krátko po 09:00 h, mala mladá žena odísť do obchodu, avšak domov už sa nevrátila. So sebou si nevzala doklady ani mobilný telefón.



Vladyslava je 165 cm vysoká, zavalitej postavy a má hnedé vlasy s dĺžkou po plecia. Pri odchode mala na sebe zelenú mikinu s kapucňou, zelené tepláky a červené šľapky. "Podľa informácií polície mala slečna nastúpiť na autobus smerom do Trnavy. Je teda možné, že sa mladá Ukrajinka môže pohybovať po území mesta," píšu muži zákona na sociálnej sieti.

"Ak máte akékoľvek relevantné informácie o tom, kde alebo s kým by sa mohla mladá žena zdržiavať, bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158, alebo nám napíšte súkromnú správu na FB Polícia SR – Trnavský kraj," dodala polícia.