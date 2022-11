V Novákoch došlo na strednej škole k desivému incidentu.

Na strednej odbornej škole v Novákoch vyvádzal tínedžer so sekerou v ruke. Informuje o tom portál Noviny. Ako ďalej uvádza, mladík sekol do čela jedno z dievčat a mal zraniť aj ďalšieho chlapca. Po otrasnom čine mladík ušiel, no nie ďaleho. Privolaní policajti chlapca našli v poli 500 metrov od školy.