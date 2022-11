Bojoval o život, teraz je zápasníkom karate! Sebastianko si veľa vytrpel, po liečbe v USA si plní sny

Pred rokom zápasil v USA o život, dnes sa z neho raduje zo všetkých síl. Sebastianko Janitor (5) z Lučenca, ktorého trápia mnohé ochorenia, strávil rok v Bostone, kde ho mali operovať.

Zákrok sa však kvôli novým komplikáciám nekonal.

Kedykoľvek prestane Sebi (5) dýchať, ratovať ho musí mamička Mirka. Pravdepodobne ide o špecifické genetické ochorenie, na čo doteraz poukazujú výsledky testov, ale výskum ešte nie je ukončený. Navyše má zmäknutú priedušnicu a problémy so srdiečkom. Drobnému bojovníkovi mali pomôcť operácie v Bostone, no nastali vážne komplikácie. Malý anjelik dokonca na jeseň bojoval niekoľko týždňov na áre o svoj život a musel podstúpiť neplánované zákroky.

Následne sa chcela rodinka vrátiť na Slovensko, na čo však nemali financie. Našťastie sa našli dobrí ľudia, ktorí im prispeli. „Po návrate nás čakali lekári. Synčeka nastavili na novú umelú pľúcnu ventiláciu. Raz sme sa ocitli aj na áre v Bratislave, lebo dostal infekt. Aktuálne je jeho stav stabilizovaný, má dobre nastavenú liečbu na imunitu,“ hovorí s úľavou v hlase mama Mirka.

Malý talent

Roztomilý chlapček začal navštevovať aj špeciálnu materskú školu, kde sa konečne ocitol medzi svojimi rovesníkmi. Navyše spolu so sestričkou Ebi chodia aj na krúžok výtvarnej do Súkromnej základnej umeleckej školy a dokonca aj na karate do karate klubu Miyagi.