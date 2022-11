Železniční dopravcovia hlásia problém: Vlaky začínajú obchádzať Slovensko! Výzva pre vládu

Zastropovanie cien energií pre firmy, ktoré oznámila vláda, nerieši problém železničných dopravcov. Železničiari požadujú zaradenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a celého železničného sektora medzi prioritné podniky z pohľadu podpory energií a ich zaradenie medzi kritickú infraštruktúru štátu.

Žiadajú tiež vytvoriť reálnu liberalizáciu na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám. Neistota spojená s novou koncepciou spoplatnenia koľají už zároveň spôsobila, že Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať. Upozornila na to Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS).

Dopravcovia podľa nej ani tesne pred koncom roka nepoznajú cenu za železničnú dopravnú cestu ani cenu za elektrinu, ktorú im ŽSR dodávajú do trolejového vedenia. "Stále nevieme, za aké ceny budú nákladné vlaky jazdiť v novom roku po železničných koľajach. I keď v poslednom období čoraz častejšie od predstaviteľov štátu počúvame, že na riešenia je do konca roka dostatok času, treba však hlasne povedať, že nie je," podotkol výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka. Riešením by mohla byť reálna liberalizácia na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám.