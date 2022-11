Správca Viktor zazimoval obľúbenú turistickú ubytovňu: Chatu pod Rysmi sme pripravili aj na toto!

Od prvého novembra prešli najmenšie veľhory sveta do zimného režimu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

To prinieslo aj povinnosti pre správcu Chaty pod Rysmi, ktorý ju pred zatvorením pripravil na tuhé mrazy. Viktor Beránek (71) prezradil, čo všetko musel spraviť...

Tak ako každú jeseň, aj túto začína prvým novembrom zimná sezónna uzávera. Z viac ako 600 kilometrov značkovaných turistických chodníkov uzavreli 230. Sú to trasy nad vysokohorskými chatami. Hovorkyňa Štátnych lesov TANAP-u Martina Petráňová nám povedala: „My ako správca značkovaných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku upozorňujeme návštevníkov, že od 1. novembra do 14. júna platí vo vysokohorskom prostredí sezónna uzávera. Turisti sa aj v tomto období môžu vybrať na vysokohorské chaty, s výnimkou tej pod Rysmi, ktorá je v zime uzavretá.“

Náš najstarší chatár Viktor Beránek, ktorý túto chatu spravuje, prezradil, ako ju pripravil na tuhú zimu. „Je to náročný proces. Chata je ako jediná tatranská vysokohorská chata cez zimu zavretá. Z chaty musíme poodnášať všetko, čomu môže mráz uškodiť. Musí sa dokonale vyčistiť a odmontovať všetko, čo môže masa snehu poškodiť. My sme to s personálom stihli do prvého novembra. Svojou konštrukciou by mala odolať aj silným lavínam. Minulú zimu jedna strhla zásobník vody,“ prezradil.