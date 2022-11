Šokujúce vyčíňanie košického poslanca má dohru: Alkohol, obťažovanie aj močenie na verejnosti!

Poslanecký prieskum sa skončí trestným oznámením! Staronový mestský a miestny poslanec Michal Djordjevič (39), ktorý neúspešne kandidoval na starostu a župného poslanca, v Košiciach poriadne vystrájal.

Pod parou sa motal po centre Košíc, obťažoval ženu, rozkopal kôš a na videu, ktoré toto všetko zachytáva, na záver aj močí... A to sľúbil čistotu a bezpečnosť v meste.

Djordjevič si zbytočne vyrobil hanbu, spôsobil pohoršenie a má navyše poťahovačky s políciou! "Vezie sa to s ním už dlhšie. Spal v parku a mal som z neho desivý pocit. Venčil som psa a ľudia ma upozornili, že poslanec na ulici vyvádza. Incident mal už v bare, odkiaľ ho musela vyviesť SBS-ka, pričom nedokázal ani sám stáť na rovných. Potom rozkopal kôš, obťažoval ženu a na konci močil pred obchodom. Strašné! Zavolal som naňho aj policajtov a určite podám trestné oznámenie," povedal staronový starosta Stého mesta Igor Petrovčik, podľa ktorého previnilec totálne zdegradoval pozíciu poslanca a jeho správaním sa bude musieť zaoberať etická komisia.

"Dúfam, že odstúpi sám a nebude ho k tomu treba vyzývať," dodal Petrovčik. Nový Čas oslovil už po opici aj M. Djordjeviča, ktorý reagoval takto: "Bol som to ja, opil som sa. Bol som v strese, v lete odo mňa odišla partnerka a tiež som len človek. Čo sú to však za ľudia, ktorí ma natáčali namiesto toho, aby zavolali taxík a naložili ma do auta? Za svoje konanie sa ospravedlňujem."



Aj to sa stalo...

Košický mestský i miestny poslanec Michal Djordjevič si pred dvoma rokmi v lete spravil hanbu na celé mesto. Košičania ho odfotili v nezávideniahodnej situácii na Námestí Ladislava Novomestského. Podľa svedkov ho tam našli ležať spiaceho na zemi. Keďže sa nehýbal, privolali dokonca aj záchranárov, ktorí muža prišli ratovať. Len pred mesiacom predtým uniklo na verejnosť video muža, ktorý močí na parkovisku v centre mesta v skorých ranných hodinách. Hlasy ľudí v zázname akcentujú meno poslanca Michala Djordjeviča v štýle prezývky. Djordjevič sa vtedy v reakcii k medializovanému videozáznamu pre Nový Čas vyjadril slovami, že si nepamätá, žeby daný skutok vykonával...