Publicista Hrabko o neúspechu viacerých poslancov vo voľbách aj dominancii Hlasu: Povedal to jasne

Vplyv celoštátnej politiky na spojené regionálne a komunálne voľby nebol výrazný a jeho najviditeľnejším prejavom bol neúspech viacerých poslancov Národnej rady (NR) SR pri snahe získať posty v samospráve. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Pri rozhodovaní v regionálnych a komunálnych voľbách sa podľa neho dá len ťažko oddeliť faktor podpory politických strán od vplyvu skúseností voličov so samotnými kandidujúcimi osobnosťami.

Problémy, ktoré pri hlasovaní volič rieši, ako aj dôvod, prečo sa vôbec rozhodne ísť voliť, sú však podľa Hrabka úplne iné v komunálnych a regionálnych voľbách, ako pri voľbách parlamentných. "Jediné, čo sa dnes ukazuje, že sa viacero poslancov NR SR nedostalo do miestnych a krajských zastupiteľstiev. To môže byť istým signálom premietnutia veľkej politiky do strednej a malej. Aj známe mená, ktoré dlhé roky v zastupiteľstvách pôsobili, sa teraz do nich nedostali," upozornil.

Dôvod, prečo pri voľbách na predsedov vyšších územných celkov (VÚC) a primátorov krajských miest voliči takmer úplne uprednostnili kontinuitu pred zmenou, bol podľa Hrabka nedostatok silných vyzývateľov aktuálnych funkcionárov. Predseda VÚC alebo primátor krajského mesta má podľa neho celé funkčné obdobie čas na to, aby sa snažil posielať svojim voličom pozitívne signály o svojej činnosti. "Naopak, vyzývateľ musí staviť na kritiku. A treba mať aj naozajstného vyzývateľa, ktorý sa nemôže objaviť pol roka pred voľbami. Musí byť v povedomí voličov. To sa za šesť mesiacov stihnúť nedá," upozornil.