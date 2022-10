Hmlisté počasie môže potrápiť Slovensko aj v pondelok večer a tiež v utorok (1. 11.). Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre celé Slovensko od pondelkového večera do utorka do 11.00 h. Dohľadnosť môže byť podľa meteorológov ojedinele od 50 do 200 metrov. "Predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornil SHMÚ.

Na väčšine územia Slovenska, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja, sa môže hmla vyskytnúť aj v utorok večer.