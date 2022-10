Veľký súhrn výsledkov spojených volieb: Toto sú primátori a župani na ďalšie 4 roky

Slováci si volili primátorov i predsedov samosprávnych krajov. Kto obhájil pozície? Pozrite si veľký súhrn.

Primátori

Môžu oslavovať. Až sedem z ôsmich doterajších primátorov krajských miest dokázalo v komunálnych voľbách obhájiť svoju pozíciu spred štyroch rokov. Žiadne zemetrasenie sa tak na radniciach konať nebude, aj keď niektorí víťazi zostali po vzájomných súbojoch poriadne doráňaní. Kto vyhral a kto, naopak, sklamal?



Bratislava

Matúš Vallo Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 60,20 %

Rudolf Kusý Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia 27,72 %

Oči Bratislavčanov smerovali na hlavný súboj o metropolu Slovenska. Ten zvádzali súčasný primátor Matúš Vallo (45) a Rudolf Kusý (46). Zatiaľ čo prvého podporovala SaS, Progresívne Slovensko a jeho strana Team Bratislava, Kusého nominovala Sme rodina, KDH, Za ľudí či Dobrá voľba. Ani masívna kampaň, ktorú spustil asi dva mesiace pred voľbami, nepomohla k tomu, aby utrpel pomerne drvivú porážku. Vallo získal najväčší počet hlasov za posledných 20 rokov a presvedčil viac ako 60 % voličov. Kusý si napokon pripísal len 27,7 % a končí aj ako šéf mestskej časti Nové Mesto. „Myslím si, že v Bratislave rozhodol bonus úradujúceho primátora, a zrejme aj to, že v bratislavskom prostredí je tradične silnejší hlas občiansky orientovaných voličov. Vallo oslovil Bratislavu aj svojou presvedčivou kampaňou a posunom k liberálnejším hodnotám. Kusý tak napriek kampani nemal veľkú šancu,“ myslí si politológ Grigorij Mesežnikov

Trnava

Peter Bročka NEKA 44,7 %

Branislav Baroš NEKA 33,6 €

Súčasný primátor Peter Bročka bude môcť pokračovať aj tretie volebné obdobie. Tentoraz však jeho víťazstvo nebolo úplne jednoznačné ako po minulé voľby. Vybralo si ho takmer 45 % Trnavčanov, ale jeho súpera Baroša volilo asi 34 % ľudí. Pred štyrmi rokmi totiž Bročka nemal jasného vyzývateľa, čo sa odrazilo v jeho úspechu (vtedy mal 63 %). „Trnava je ďalším mestom, kde pretrváva nastavenie, že miestni voliči podporujú občiansky orientovaných kandidátov, konkrétne tých, ktorí sa dostali do svojich pozícií v predchádzajúcich voľbách, v ktorých porazili straníckych kandidátov. V minulých voľbách bolo Bročkovo víťazstvo prekvapivé, ale vidno, že sa vo funkcii osvedčil,“ komentoval politológ Mesežnikov. Podľa neho však ďalšie volebné obdobie bude musieť Bročka zabrať, keďže sa môže prejaviť aj únava voličov po troch štvorročných cykloch. Bročka tak musí rátať s tým, že bude musieť presviedčať intenzivnejšie.

Nitra

Marek Hattas Tím Kraj Nitra 30,80 %

Igor Kršiak Hlas - sociálna demokracia, Sme rodina, Dobrá voľba a Umiernení, Demokrati Slovenska 27,2 %

Napínavý súboj sa podľa prieskumov črtal v Nitre, čo sa napokon aj potvrdilo. Poslanec Marek Hattas obhajoval aj primátorskú pozíciu, ktorú prvýkrát získal v roku 2018. Vtedy to bola jasná výhra so 42,3 % hlasov. Tentoraz sa mu to podarilo len so ziskom 30,8 %. V mimoriadne tesnom závese za ním bol Igor Kršiak, ktorému to ušlo len o 3 % voličských hlasov. „V prípade Mareka Hattasa platí to isté ako pri Vallovi či Bročkovi. Síce bol teraz už zástupcom novej mestskej strany, ale je to v zásade občiansky kandidát, ktorý opätovne uspel možno aj vďaka tomu, že pôsobí a je viditeľný aj v tej „veľkej“ politike,“ povedal politológ Mesežnikov. Avizuje, že Hattas bude mať náročnú pozíciu, keďže sa výsledok nedá označiť za jeho triumf. Bude tak musieť presvedčiť aj tých, ktorí mu dôveru nedali, že si ju zaslúži. Inak môže po ďalších voľbách rýchlo skončiť.

Trenčín

Richard Rybníček NEKA 72,94 %

Miloš Mičega NEKA 27,0 %

Už tradične v meste pod Trenčianskym hradom víťazí bývalý šéf RTVS Richard Rybníček. Ten v posledných rokoch vedie aj Úniu miest Slovenska, ktorá združuje primátorov najväčších miest. Aj tentoraz sa proti nemu postavil Miloš Mičega, pričom ich výsledok takmer presne kopíruje voľby v roku 2018. Mičega vtedy dostal 27,3 % a Rybníček 72,4 %. „Už vďaka svojmu presvedčivému výkonu sa dopracoval do takej pozície, že podporu strán ani nepotrebuje. Ako primátora ho podporuje dokonca viacero názorových prostredí. Určite ho podporujú stredopraví voliči, ale keďže získal takmer 73 percent, tak je evidentné, že sú za ním aj voliči iných názorových skupín. Uspel u nich aj preto, že je silne stotožnený so svojím primátorským poslaním,“ odhaduje politológ Mesežnikov. Vysvetľuje, že Rybníčka zosadí zrejme len on sám, ak sa raz rozhodne nekandidovať a dá tak priestor novým tváram v lokálnej politike.