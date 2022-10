Najväčšie prekvapenie župných volieb je Becík v Nitrianskom kraji: Toto urobím ako prvé!

Prekvapivý víťaz! Branislav Becík strieda na poste najdlhšie slúžiaceho župana Milana Belicu. V Nitre ide o zmenu po neuveriteľných 21 rokoch. Becík prišiel za novinármi z Dvorov nad Žitavou (okr. Nové Zámky), kde vyhral voľby na starostu, no tohto postu sa bude musieť vzdať.

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste vyhrali?

Ľudia sú skutočne presvedčení, ž e je nevyhnutná zmena. Ľudia si uvedomili, že náš kraj je dnes po dlhých rokoch pripravený rozvíjať sa v ich prospech pod mojím vedením.

Čo urobíte ako prvé?

Určite audit na jednotlivé odvetvia.

Čo považujete za také najpálčivejšie problémy?

Hlavne cesty, mosty a že sa nerozvíjal kraj. To bolo vytknuté veľakrát.

Máte pocit, že kraj stagnoval ako celok alebo boli regióny, ktoré boli zanedbané?

Ako celok. Kraj bol dlhodobo nerozvíjaný. Pre mňa bude priorita, aby sme pomáhali všetkým 356 starostom a mestám v našom kraji, aby všetci podnikatelia vedeli čerpať eurofondy. Som pripravený v každom meste otvoriť kamennú kanceláriu, kde bude odborník a bude pomáhať našim starostom, ale aj podnikateľom a podporovať tak rozvoj kraja.

Po 20. rokoch bude mať kraj nového župana, budete v podstate len druhý v poradí. Vnímate to ako výzvu?

Určite. Beriem to maximálne s pokorou a ako som povedal, som pripravený od prvého momentu naštartovať. Mám skúsenosti vo vedení so samosprávou a určite si poradím.

Beriete to ako cestu do veľkej politiky? Chcete potom kandidovať do parlamentu?

Neoddeľujme komunálnu od vrcholovej politiky. Sme pripravení pracovať pre ľudí. Som človek, ktorý dokáže pomôcť kraju.

Vy ste kandidovali aj na post starostu vo Dvoroch nad Žitavou, kde ste vyhrali. Prečo ste kandidovali na dve miesta, keď sa tam budete musieť vzdať postu?

Budem to musieť svojim obyvateľom vysvetliť, oni to pochopia.

Brali ste to ako poistku?

Nebral.

Pán Belica tvrdí, že kraj je vo veľmi dobrej kondícii, takže by mala byť špajza tentokrát plná?

Musím sa poďakovať pánovi Belicovi, bol to môj profesor. Nesmierne si ho vážim, ale treba si aj uvedomiť, že náš kraj bol vyhodnotený viac rokov po sebe ako najnedôveryhodnejší. To chcem zmeniť. Mrzí ma, že sa naozaj neinvestovalo. Vidíme, že tá vata na rezervnom fonde je zbytočná. Každý bankár povie, že to sú premrhané peniaze obyvateľov kraja, keď vieme, že 14-percentná inflácia nás likviduje.

Chystáte aj nejaké zemetrasenie v župnom dome?

Nemôžem povedať, že zemetrasenie. Kto udrží moje tempo, vlak sa rozbehne od prvého momentu. Som pripravený si s každým podať ruku.

Mali ste vzťah s doktorkou Pallovou? Trvá ešte?

K súkromným veciam sa naďalej nevyjadrujem.