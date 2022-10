Neúspešní! Fiasko parlamentných poslancov: Ktorí a prečo prepadli v regiónoch?

Ich tváre sú dobre známe, napriek tomu neuspeli.

Do krajských a miestnych parlamentov chceli zasadnúť viacerí poslanci parlamentu, no neúspešne. Hoci sa mali možnosť zviditeľniť v rámci tzv. veľkej politiky, občania im svoj hlas nedali v takej miere, aby to stačilo na víťazstvo. Úplný debakel zažili aj tí, ktorí sa uchádzali o županské či primátorské pozície.

V župných voľbách sa o dôveru voličov uchádzali aj viacerí poslanci parlamentu či ľudia známi z vysokej politiky. Boli medzi nimi predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, poslanec a bývalý podpredseda parlamentu zo strany Za ľudí Juraj Šeliga či za SaS-OKS poslanec Ondrej Dostál. Chceli sa stať poslancami krajských zastupiteľstiev, no voličov nepresvedčili.

V obvode v bratislavskom Starom meste neuspelo viacero poslancov Národnej rady. Do zastupiteľstva VÚC sa nedostal ani veľmi viditeľný poslanec, dnes už štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, Andrej Stančík. Čím si vysvetľuje neúspech? „Ja som prijal ponuku kandidovať od Jozefa Viskupiča ešte v júni, odvtedy sa celá vláda zmenila a naozaj som nemal čas na kampaň. Nemal som ani jeden bilbord a žiadnu platenú reklamu,“ komentuje svoj výsledok.