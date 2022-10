Najviac kandidátov uspelo pod hlavičkou bez politických strán: Politológ o fenoméne nezávislých

Hlavným víťazom spojených volieb sú nezávislí kandidáti. Darilo sa im najmä v komunálnych voľbách, kde prevalcovali svojich súperov v polovici súbojov o posty starostov či primátorov.

Za nezávislými nasledujú kandidáti podporovaní opozičnými stranami Hlas, Aliancia a Smer. Paradoxne tieto voľby potvrdili aj pokračujúce vzájomné vzďaľovanie sa Hlasu a Smeru. Hlavným trendom nielen týchto volieb je podľa odborníkov práve to, že na komunálnej úrovni sa vo veľkom darí nezávislým.

„Víťazmi volieb sú nezávislí kandidáti, teda kandidáti, ktorí nemajú príslušnosť ku konkrétnej politickej strane. Ľudia sa teda skutočne rozhodujú ani nie tak na základe toho, či kandidáta podporuje nejaká politická strana, ale na základe toho, že poznajú nejakú konkrétnu osobu vo svojej obci alebo v meste,“ hodnotí politológ Radoslav Štefančík, no tento fakt nevníma len v pozitívnom svetle.

„Je podľa mňa tragédiou politických strán, pretože tie nemajú fungovať len na republikovej úrovni, ale majú byť aktívne aj na úrovni regiónov, obcí a miest. Ten trend však ukazuje, že politické strany prestávajú mať na tejto úrovni zmysel,“ dodáva Štefančík.



Politici a ich fankluby

Podľa politológa Jozefa Lenča ďalším veľkým trendom je to, že si mnohí kandidáti podľa vzoru Matúša Valla či Mareka Hattasa začali okolo seba vytvárať takzvané tímy, teda strany na miestnej či regionálnej úrovni. „Často by sa skôr dalo povedať, že sú to fankluby, ktoré majú u voličov budiť dojem, že vďaka nim kandidát splní, čo im sľubuje,“ hovorí Lenč.