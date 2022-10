Tragický pád v našich horách: Poliak zmizol bez stopy! Pátrali po ňom záchranári, polícia i drony

Vo Vysokých Tatrách zahynul v sobotu po páde Poliak, stalo sa tak v oblasti hrebeňa smerujúceho na Kolový štít.

Príčinou bolo podľa Horskej záchrannej služby (HZS) pravdepodobne pošmyknutie vo vysokohorskom teréne. Ako informovala, jeho telo našli po pátraní až v noci. Z terénu ho dnes v ranných hodinách vyprostila posádka poľského vrtuľníka.

Výpadok horolezca oznámil poľským záchranárom v sobotu neskoro popoludní jeho kamarát. „Nemal s ním vizuálny kontakt a ani na volanie nereagoval,“ uviedli horskí záchranári. Na miesto už počas stmievania smerovala posádka vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby s dvoma horskými záchranármi na palube. Ohlasovateľ udalosti medzitým zostúpil do Kolovej doliny. „Záchranári HZS na mieste prehľadali priľahlé žľaby, avšak nikoho do zotmenia nenašli. Po oznámení príbuzného, že jeho telefón zachytil signál hľadaného, bola o lokalizáciu mobilného telefónu požiadaná polícia, žiaľ, bezúspešne. Zároveň, po dohode HZS, poľskí záchranári smerovali na miesto s dronmi,“ opísali záchranári.

V noci ešte šesť horských záchranárov HZS so služobným psom a traja poľskí záchranári prepátrali exponované zrázy Kolového štítu. Telo Poliaka bez známok života sa podarilo nájsť za pomoci dronov. Z terénu bol transportovaný do Javorovej doliny, odkiaľ ho záchranári HZS previezli do Ždiaru a odovzdali príslušníkom polície.