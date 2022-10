Lunter sa zrejme stane banskobystrickým županom, jeho protivník uznal porážku

Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Adrian Polóny uznal porážku vo voľbách.

Banskobystrický samosprávny kraj by mal viesť Ondrej Lunter. Po sčítaní 93,46 % okrskov získal 46,75 % hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR. Za Lunterom nasleduje Adrian Polóny so ziskom 15 %. Volebná účasť v kraji sa zatiaľ pohybuje na úrovni 44,67 %.

Polóny už aj priznal porážku. "Jednoznačne treba skonštatovať, že náš kraj konečne urobí z podpredsedu bez podpisu predsedu s podpisom. Ondrej Lunter sa blíži k víťaznému ťaženiu," povedal Polóny. Dodal však, že počas tri a pol mesiaca trvajúcej volebnej kampane nadobudol politické skúsenosti, ktoré chce v krátkom čase využiť pre dobro kraja. Ako konkrétne zatiaľ konkretizovať nechce.

Kandidát na predsedu BBSK a súčasný predseda predstavenstva spoločnosti SAD Zvolen Adrian Polóny sleduje výsledky volieb v spoločnosti priateľov a známych v jednom z hotelov v centre Banskej Bystrice.