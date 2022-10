Kandidát na košického župana Trnka: Očakávam volebné víťazstvo, kampaň bola náročná

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS) verí, že z volebného súboja vyjde víťazne.

Kampaň na obhajobu postu bola pritom podľa neho omnoho náročnejšia ako v minulých voľbách, do ktorej vstupoval z opozície. "Musím povedať, že je to oveľa náročnejšia kampaň, keďže popritom všetkom, čo musíte robiť, ešte aj kampaňujete. Samozrejme, súperi majú plno nábojov, pretože hocičo sa dá otočiť proti vám. Takže po tejto stránke to bolo náročnejšie, niekoľkonásobne náročnejšie na tlaky, nervy a čas," povedal.

Verí, že z kampane vyjde napokon úspešne. Uviedol, že jeho kolegovia z volebného tímu si na víťazstvo podávali stávky. "Tak verím, že im to vyjde," skonštatoval. Na výsledky volieb čaká spolu s manželkou a spolupracovníkmi v jednom z košických hotelov.

Okrem Trnku kandidovali na predsedu KSK za politické subjekty aj Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Stanislav Mizík (ĽSNS), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas–SD) a Viliam Zahorčák (Smer–SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti). Ako nezávislí kandidovali Juraj Sinay, Monika Sofiya Soročinová a Vladislav Stanko.