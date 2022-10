Juraj Droba: Výsledky volieb vyzerajú byť na dobrej ceste

Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba skonštatoval, že výsledky spojených komunálnych volieb zatiaľ vyzerajú byť na dobrej ceste.

Čo sa týka jeho víťazstva, nechce byť prehnane naradostený a radšej počká, kým to bude oficiálne. Na predbežné čísla čaká s ďalšími kandidátmi na poslancov v centrále strany v Liberálnom dome. "Mám súčty z približne 12 volebných komisií, vyzerá to tak, že vyhrávam zatiaľ v každej s celkom bezpečným rozdielom. Vyzerá, že je to na dobrej ceste, ale nie som prehnane naradostený, lebo nás ešte čaká ďalších tisíc a viac volebných komisií," povedal Droba.



Do centrály dorazili aj predstavitelia Progresívneho Slovenska (PS). Očakáva sa aj opätovne kandidujúci súčasný primátor hlavného mesta Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS). Droba avizoval tiež tlačovú konferenciu po 22.00 h spoločne s Vallom a predstaviteľmi PS. Následne by sa mali kandidáti presunúť do Vallovej centrály.