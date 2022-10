Ondrej Lunter: Môžeme mať čisté svedomie bez ohľadu na to, ako to dopadne

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) s 13 volebnými obvodmi už odhlasovali všetci voliči, ktorí využili svoje právo rozhodnúť o tom, kto sa stane novým šéfom kraja a poslancom Zastupiteľstva BBSK.

Kandidát na predsedu BBSK Ondrej Lunter musel preto v sobotu počas volebnej noci v Banskej Bystrici čakať so svojim vyhlásením, kým neodvolia aj tí poslední, ktorí prišli do volebných miestností do 20.00 h. Večer niekde zaznamenali veľký nápor hlasujúcich.

"Som pyšný na celý kraj, pretože za posledných päť rokov a päť mesiacov kampane sme dali do toho všetko. Každý, kto prispel k výsledkom kraja, ktoré sú za nami, môže byť právom hrdý. Môžeme mať čisté svedomie bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby," reagoval ešte stále úradujúci podpredseda BBSK Lunter. Špeciálne poďakoval svojmu otcovi Jánovi Lunterovi, ktorý na poste šéfa kraja dosluhuje a zdôraznil, že "bez neho by nebolo nič".

Voliči v BBSK si vyberali predsedu kraja spomedzi ôsmich kandidátov.