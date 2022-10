K urnám prišli tisícky ľudí: Neodradili ich ani hendikepy či svadby! Volili dokonca i štamgasti v hostinci

Obálky odovzdávali vo vysokej nadmorskej výške, ale aj v krčme.

Historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov Slováci neodignorovali a hlasy odovzdávali na všakovakých miestach. K modrým a bielym urnám prišli desaťtisíce ľudí, ktorým nebol ľahostajný vývoj v ich obciach ani krajoch. Prišla aj nevesta so ženíchom či manželia v sprievode slepeckého psa.

Vysoké Tatry: Domáci sa predierali medzi turistami

Rozlohou druhé najväčšie mesto na Slovensku je zároveň jedno z najmenších, čo do počtu obyvateľov. Napriek tomu ho hojne navštevujú turisti, ktorí si prišli užiť posledné teplé dni. Medzi nimi sa stratili aj domáci, ktorí mierili do volebných miestností. Mesto má šesť volebných obvodov - Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka a Vyšné Hágy. „Máme 3 200 voličov z toho je 60 percent dôchodcov. O post primátora sa uchádza päť kandidátov a verím, že nový primátor sa postará o ďalší rozvoj Tatier a zrealizuje aj to, čo sa doteraz nepodarilo,“ povedal po odvolení odchádzajúci primátor Ján Mokoš, ktorý sedel na primátorskej stoličke štyri volebné obdobia. „Čaká ma ešte jedna povinnosť. Na obed idem v obradnej sále oddať jeden pár a potom 28. novembra odovzdám úrad novému primátorovi,“ dodal. Pred Vilou Flóra, kde bola volebná miestnosť, sme stretli aj jediného bezdomovca v Tatrách. „Šiel by som voliť, aj viem, komu by som to hodil, lenže nemám doklady. Mal som si ich vybaviť,“ smutne povedal Ľudo (62) a s igelitkou odkráčal za roh.

Žehra: Rady navrátilcov z Anglicka

Museli si dlhšie počkať, aby mohli voliť. Do obce Žehra (okr. Spišská Nová Ves) sa z Anglicka vrátilo veľa obyvateľov, ktorí sa rozhodli ísť k voľbám. Nával voličov spôsobil dlhý rad, a tak si museli počkať niekoľko hodín. „Priebeh je zdĺhavý,“ informovala zapisovateľka volebnej komisie T. Brandoburová. Kapacitu volebnej miestnosti napokon zvýšili, čo postup ľudí do volebnej miestnosti značne urýchlilo. V obci s 1500 obyvateľmi očakávali účasť 98 percent.