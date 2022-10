V Žehre sa pre veľký záujem volí dlhšie, moratórium v Košickom kraji sa nepredlžuje

V obci Žehra v Spišskonovoveskom okrese sa volí aj po 20.00 h. Dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov.

Pre TASR to potvrdili z okresnej volebnej komisie. "Zatiaľ nevieme povedať definitívne, dokedy bude volebná miestnosť otvorená, zrejme ale asi až do 22.00 h. My jednoducho musíme dať možnosť voliť všetkým, ktorí o to prejavia záujem," skonštatovala zapisovateľka miestnej volebnej komisie Tatiana Brandoburová. Problém s kapacitou v jednom z dvoch miestnych volebných okrskov bol už počas dňa. Aj z tohto dôvodu tam pridali ďalšiu plentu, aby proces urýchlili.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová pre TASR uviedla, že v Žehre nedošlo k predĺženiu doby otvorenia volebnej miestnosti, pretože sa zatvorila o 20.00 h. "Obec môže vo svojej volebnej miestnosti umožniť hlasovať v súlade so zákonom len tým voličom, ktorí sa dostavili do alebo k volebnej miestnosti do 20.00 h," vysvetlila. To, že sa bude vo volebnej miestnosti hlasovať dlhšie, nemá podľa jej slov vplyv na dĺžku moratória a ani neovplyvňuje možnosť uverejňovať priebežné výsledky volieb.