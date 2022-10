Komplikácie pri sčítaní volebných hlasov: Prečo 70 minút neprijímali zápisnice?

Proces sčítavania hlasov sa v noci na dlhé minúty zadrhol. Nešlo však o technickú chybu, ale o plánovanú odstávku, počas ktorej tímy Štatistického úradu SR neprijímali volebné zápisnice od jednotlivých volebných komisií. Prečo k tejto odstávke vôbec muselo dôjsť?

Spracovaním dát od volebných komisií sa počas volebnej noci zaoberalo 860 zamestnancov Štatistického úradu SR rozdelených do 94 tímov. Úderom druhej hodiny 55. minúty starého času si však všetci dali pohov a na celých 70 minút prestali prijímať zápisnice. „Robíme to z jediného dôvodu, aby sme predišli zlyhaniu ľudského faktora, ktorý by zmena času mohla vyvolať,“ vysvetľoval šéf ŠÚ SR Peter Peťko.

„Nechceme, aby došlo k situáciám, že napríklad zápisnica okrskovej volebnej komisie mala čas spracovania 2.55, a podpis obvodnej alebo okresnej volebnej komisie, ktorá je vyššou inštanciou, by mal napríklad čas 2.50 alebo 2.30,“ dodal Peťko, podľa ktorého odstávka neznamenala, že by všetci zúčastnení 70 minút sedeli so založenými rukami. „Nebudeme vyše hodiny stáť. Práve naopak, počas tohto času budú môcť okrskové volebné komisie naďalej počítať hlasy a pripravovať si návrh elektronickej zápisnice,“ dodal.