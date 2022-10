Starosta Petržalky Hrčka počas voľby neprešiel za plentu: Odborníčka o tom, či hrozí komisii postih

Urobil veľkú chybu! Starosta Petržalky Ján Hrčka (42) sa pravdepodobne v dobrej viere snažil urýchliť proces odvolenia tým, že vo volebnej miestnosti neprešiel za plentu, ale hlasovací lístok vyplnil mimo tohto priestoru.

Podľa pravidiel by sa pritom takto voliť určite nemalo, no Hrčku na jeho chybu nikto z okrskovej volebnej komisie neupozornil. Podľa šéfky Odboru volieb, referenda a politických strán Evy Chmelovej tak bude napriek chybe jeho hlas platný a volebnej komisii veľký postih nehrozí.

Starosta Petržalky Ján Hrčka v sobotu odvolil asi o 7.45 ráno vo volebnej miestnosti na Základnej škole na Nobelovom námestí. Po tom, čo si vystál asi 5-minútový rad, vstúpil do miestnosti a prevzal si hlasovacie obálky. Na rozdiel od ostatných občanov však následne neprešiel k stolu za plentu, kde bolo miesto určené na odvolenie, ale sadol si za malý stôl vedľa. Členovia volebnej komisie na tom podľa všetkého nevideli nič zlé, keďže starostu neupozornili.

V informácii o spôsobe hlasovania sa pritom jasne píše, že volič má hlasovať v „osobitom priestore na to určenom“. Podľa hovorkyne mestskej časti Petržalka Márie Halaškovej chcel starosta takýmto spôsobom ušetriť čas. Z právneho hľadiska je však takýto typ hlasovania podľa nej v poriadku. „Starosta neporušil žiaden zákon. Tajnosť hlasovania je jeho osobné právo. Zásteny slúžia na to, aby nikto na hlasovania nevidel. Pokiaľ nevynáša volebné lístky alebo nahlas nedáva najavo, ako hlasuje, nič neporušuje,“ povedala Halašková, no dodala, že z organizačného hľadiska by bolo lepšie, aby pána starostu volebná komisia upozornila, že má ísť za plentu.