Takto volili najvyšší ústavní činitelia: Čaputová aj Heger s polovičkami, Kollár s mamou!

Už tradične v dopoludňajších hodinách odvolili aj traja najvyšší ústavní činitelia. Tentokrát do volebných miestností so svojimi polovičkami zavítali prezidentka Zuzana Čaputová (49) aj premiér Eduard Heger (46). Naopak, Boris Kollár (57) neprišiel obklopený deťmi, ale len s mamou.

Rizman len ako sprievod

V minulosti bolo prezidentku pri voľbách vidieť aj v spoločnosti dcér. Tentokrát zavítala s partnerom Jurajom Rizmanom. Ten má trvalé bydlisko mimo Pezinka, čiže svoju polovičku len sprevádzal. „Využila som svoje občianske právo a odvolila som v komunálnych a regionálnych voľbách. Predstavitelia samospráv sú najbližšie pri svojich občanoch, najlepšie poznajú, čo potrebujeme, a majú najlepšie možnosti to napĺňať. To, v akom prostredí žijeme, má zásadný vplyv na kvalitu nášho života a všetci chceme, aby sme žili spokojný život vo fungujúcej obci, meste a kraji,“ uviedla. To, či bol výber termínu volieb vhodný, podľa Čaputovej ukáže až účasť. V otázke, či bolo dobré voľby do orgánov samospráv miest, obcí a krajov spojiť, si chce počkať na názory odborníkov. Myslí si, že môže ísť o dobrý a efektívny krok.