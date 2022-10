Čo znamenali pre ľudí spojené voľby? Politológ v tom má jasno: Niektorí boli dezorientovaní!

Je odvolené! Slovensko pozná víťazov a porazených prvých spojených volieb v histórii.

Ľudia prichádzali k urnám počas celého dňa a mnohých zaskočili dlhé rady, ktoré sa tvorili najmä vo veľkých okrskoch väčších miest. Mnohí sa pritom museli vyznať v desiatkach kandidátov, ktorí sa uchádzali o poslanecké pozície, a tak sa čakanie naťahovalo. Masívne problémy však, zdá sa, nenastali pri rozlišovaní modrých a bielych obálok, ktoré boli rozdelené pre komunálne a krajské voľby.

Viaceré samosprávy v Bratislave či Nitre vyzývali voličov, aby si nenechávali odvolenie na poslednú možnú hodinu, lebo zaznamenali dlhé rady. Niekde sa čakalo aj hodinu, keďže ľudia sa zdržali za plentou pri vypĺňaní viacerých volebných lístkov. „Plachty“ s menami kandidátov na poslancov do krajských či mestských zastupiteľstiev s desiatkami kandidátov dali zabrať aj pripraveným voličom. Tí museli dávať pozor na správne krúžkovanie maximálneho počtu svojich poslancov aj na farebné rozdelenie do obálok.

V Bratislave a Košiciach sa pridali ďalšie volebné lístky, keďže si ľudia vyberali aj svojich starostov a poslancov v mestských častiach. Najväčšia mestská časť Petržalka hlásila 40-minútové čakanie už dopoludnia. Volič Tomáš (39) stál v rade presne 23 minút. „Ráno tu bolo ešte viac ľudí, preto som prišiel až teraz,“ povedal po odvolení.

Pridávali plenty

Niektoré samosprávy, ako napríklad v Nitre, zase pridávali plenty, aby sa voľba urýchlila, prípadne pridávali stoličky do radov, aby ľudia nestáli tak dlho. V jednom volebnom obvode na Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre sa dokonca komisia rozhodla, že voliť budú ľudia zvlášť do VÚC, po tom, čo vhodia obálku do urny, si vyzdvihnú druhú a znova pôjdu za plentu. „Hneď ako sme dostali podnet, sme situáciu riešili, toto nie je prípustné,“ potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek. Záujem o voľby bol aj v Novej Bani (okr. Žarnovica). V meste sa volilo aj v kine Vatra, pred ktorým sa tvorili rady obyvateľov.