Z komunálnych politikov spadla ťarcha kampane: Takto si vyvetrali hlavy hneď po odvolení

Majú to za sebou! Po mesiacoch strávených kampaňou si môžu konečne vydýchnuť. Komunálni politici prišli do volebných miestností s rodinnými príslušníkmi, ktorých, ako priznali, v poslednom čase zanedbávali. Horúci kandidáti si v sobotu po odvolení vetrali hlavu každý inak.

Po voľbách na Miletičku

Martin Chren (41), kandidát na starostu

Starosta Ružinova Martin Chren (41) plánoval prísť odvoliť na vespe, ale kvôli nepriaznivému počasiu prišiel pešo. Nevyhol sa dlhému čakaniu v rade, po odvolení si to namieril na Miletičku, nakúpiť zeleninu na polievku. „Stres už opadol a je to čakanie. Mám naplánované, že poobedie chcem stráviť s malým a večer to príde,“ uzatvoril starosta.

Staval lego so synom

Marek Hattas (35), kandidát na primátora

Do volebnej miestnosti prišiel tradične s celou rodinou. Hattasovci mali dobrú náladu a odvolili s úsmevom. „Kampaň bola náročná. Som rád, že môžem konečne stráviť čas s rodinou. Možno pôjdeme na nákupy, doma trochu poupratujeme a večer sa už budem zase chystať na volebnú noc,“ prezradil Hattas. A priestor sa našiel aj na stavanie lega so synom Maxom (8).

S vencami na cintorín

Michal Kaliňák (42), kandidát na župana

„V kampani som urobil všetko, čo sa dalo. Program som predstavil už 7. septembra. Denne som v súvislosti s kampaňou absolvoval sedem podujatí. Verím, že som voličov oslovil, a bol by som rád, keby bola vysoká volebná účasť. Ľudia však musia čakať v dlhých radoch. Podľa mňa sú to prvé a posledné spojené voľby. Počas čakania na výsledky som zašiel na hroby v rodných Medzilaborciach zaspomínal na zosnulých. A večer plánujem poďakovať v straníckych centrálach, ktoré ma podporovali,“ uviedol Michal Kaliňák, kandidát na predsedu PSK.