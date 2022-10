Vo Varíne hlasujú i v referende: Premenujú Tisovu ulicu? Obyvateľka upozornila na jednu vec

Obyvatelia Varína v okrese Žilina hlasujú v sobotu popri komunálnych a krajských voľbách aj v miestnom referende o premenovaní Ulice Dr. Jozefa Tisu. Podnet na jeho konanie podalo desať poslancov obecného zastupiteľstva.

Obyvateľka Varína Lenka Záteková odovzdala svoj hlas vo voľbách i v referende. "Keď má niekto záujem, aby sa k tomu občania vyjadrili, tak by sme sa mali o tom rozprávať. A mali by sme vyjadriť názor, je to naše demokratické právo," skonštatovala.

Spojenie volieb s referendom považuje za výhodu, pretože sa môže zvýšiť účasť a vyjadriť viac ľudí. "Možno je trošku nevýhoda, že sa o tom v obci až tak neinformovalo. Ja som sa to dozvedela úplnou náhodou. Ľudia sa to možno dozvedia, až keď prídu do volebnej miestnosti. Takže, ešte pred tým trošku viac informovať ľudí," podotkla Záteková.

"Volil som iba v komunálnych a krajských voľbách. Na referende som sa nezúčastnil. Jeho téma je pre mňa príliš konfrontačná a nepovažujem referendum ani za vhodnú formu riešenia tohto problému," povedal pre TASR jeden z Varínčanov.

Obyvatelia môžu počas referenda hlasovať v troch okrskoch od 7.00 do 22.00 h. Na referendovú otázku "Súhlasíte s premenovaním Ulice Dr. Jozefa Tisu?" môžu na hlasovacom lístku označiť odpoveď áno, alebo nie.

Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR podal v septembri žalobu na žilinský krajský súd pre názov Ulice Dr. Jozefa Tisu v obci Varín. Urobil tak po tom, ako obecné zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky. Krajský súd v Žiline o žalobe zatiaľ nerozhodol.