Rudolf Kusý odvolil v spoločnosti svojej rodiny. Boj o post primátora hlavného mesta bol náročný a podľa vlastných slov je rád, že to už má za sebou. Kusý ako jeden z mála kandidátov neorganizuje volebnú noc a prezradil aj dôvod, prečo je to tak. Prezradil aj to, čo bude ďalej a či si vie predstaviť život bez komunálnej politiky.